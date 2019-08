SIX Swiss Exchange-Aktienkurs u-blox-Aktie:

63,70 CHF +0,08% (28.08.2019, 10:51)



ISIN u-blox-Aktie:

CH0033361673



WKN u-blox-Aktie:

A0M2K9



Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

3BG



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBXN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol u-blox-Aktie:

UBLXF



Kurzprofil u-blox AG:



Die Schweizer u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF) ist der weltweit führende Anbieter von Halbleiterbausteinen für Elektroniksysteme im Bereich der Positionierung und drahtlosen Kommunikation für den Konsumgüter-, Industriegüter- und Automobilmarkt. Die Lösungen von u-blox ermöglichen Menschen, Fahrzeugen und Maschinen, ihre exakte Position zu lokalisieren und via Stimme, Text oder Video drahtlos zu kommunizieren.



Mit einem breiten Portfolio von Chips, Modulen und Software ist u-blox einzigartig positioniert, um seinen OEM-Kunden innovative Lösungen für den persönlichen, professionellen oder maschinellen (M2M) Gebrauch schnell und kosteneffektiv zu ermöglichen. Der Hauptsitz von u-blox liegt in Thalwil, Schweiz. Durch Zweigniederlassungen in Europa, Asien-Pazifik und den USA ist u-blox auch global präsent. (28.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - u-blox-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der u-blox AG (ISIN: CH0033361673, WKN: A0M2K9, Ticker-Symbol: 3BG, SIX Swiss Ex: UBXN, Nasdaq OTC-Symbol: UBLXF).Aufgrund der schwachen H1/2019-Zahlen, der verzögerten Einführung von Cat-M-Produkten in den USA und der negativen Stimmung im europäischen Automobilsektor habe u-blox den Mittelwert seiner Prognosespanne für Umsatz und EBIT in GJ19 um -18% bzw. -44% gesenkt. Die Reduktion der Umsatzprognose um CHF 85 Mio. zwischen März und August suggeriere zudem eine nur sehr geringe Prognosesicherheit. Darüber hinaus bedeute die Umsatzprognose für GJ 2019 sowohl im Vorjahresvergleich wie sequenziell nur ein tiefes einstelliges Plus in H2/2019 - und damit keinerlei wirkliche Wachstumsbeschleunigung.u-blox entwickle sich nun schon seit drei Jahren ohne Wachstum - derweil die Kosten stetig steigen würden. Seit H2/2017 sei die ausgewiesene EBIT-Marge von 16,9% auf 14,3% (H1/2018), dann auf 10,2% (H2/2018) und schließlich auf 7,8% (H1/2019) gesunken. Der Ausblick für GJ 2019 reduziere diesen Wert weiter auf 3% (H2/2019). Strategie und mittelfristige Zielsetzung würden indes unverändert bleiben, sodass u-blox kaum drastischere Sparmaßnahmen ergreifen dürfte. Die Folge hiervon: ohne markante Wachstumsbeschleunigung würden Marge und Cashflow-Generierung weiter auf tiefem Niveau verharren.Der Analyst senke seine Umsatzprognosen für GJ 2019/20 um 17%/18% und die EBIT-Schätzungen um 46%/37%. Bei seinen Schätzungen gehe er weiterhin von einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von 14% in den GJ19-21 aus, was den Markterwartungen entspreche. Um das Umsatzziel von CHF 750 Mio. (Mittelwert der Prognose) bis 2022 zu erreichen, müsste u-blox ein CAGR von 24% erreichen, was der Analyst für sehr ambitioniert halte. Gemäß seinem Modell generiere u-blox derzeit kaum Wert, und die Bewertung würde unter einer weiteren Verzögerung des Wachstums leiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze u-blox-Aktie:L&S-Aktienkurs u-blox-Aktie:56,90 CHF -4,37% (28.08.2019, 09:11)