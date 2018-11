London (www.aktiencheck.de) - Die Tech-Schwergewichte waren sehr lange die bestimmenden Größen für den positiven Trend am Aktienmarkt, so Dennis Austinat, Head of Germany, Austria and Switzerland bei eToro.



Derzeit finde jedoch ein großer Ausverkauf statt: In den letzten sechs Monaten seien die Kurse von jedem der fünf FAANG um mehr als 20 Prozent gefallen.



Eine Korrektur habe der Markt nötig gehabt. Trotz diesen enormen Wertschwankungen sei sich Austinat sicher, dass diese Unternehmen in Zukunft weiter wachsen würden. Einige Investoren sähen dies als eine verlängerte "Black Friday" Aktion, um günstig ihr Aktienportfolio aufzustocken. (30.11.2018/ac/a/m)



