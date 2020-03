Börsenplätze tick Trading Software-Aktie:



Kurzprofil tick Trading Software AG:



Mit der Gründung der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX) im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner, Matthias Hocke und weitere Unternehmer aus der Finanzindustrie die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens. (13.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - tick Trading Software-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Einmal mehr die Erwartungen übertroffen hat der Vorstand der Düsseldorfer tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, WKN: A0LA30, Ticker-Symbol: TBX), so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Wie aus der Einladung zu der am 3. April stattfindenden Hauptversammlung hervorgehe, dürften sich die Aktionäre über eine Dividendenerhöhung von 24% freuen. Die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Jahr würden die Ausschüttung in jedem Fall hergeben.Das am 30.09.2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sei nämlich sehr erfolgreich verlaufen: Der Jahresüberschuss der auf die Bereitstellung von Börsenhandelssystemen spezialisierten Gesellschaft sei gegenüber dem Vorjahr um 21,5% auf 1,63 Mio. Euro gestiegen, wobei die Umsatzerlöse unterproportional um 10% auf 6,7 Mio. Euro zugelegt hätten. Da das Unternehmen keine Bankverbindlichkeiten würden und die Kasse zum 30.09.2019 mit 2,4 Mio. Euro drücken, das seien knapp 60% der Bilanzsumme, gut gefüllt gewesen sei, solle wie im Vorjahr eine Vollausschüttung des Gewinns erfolgen. Dies bedeute für Anleger eine um 24% gesteigerte Dividende von letztlich 1,61 Euro je Aktie.Die erstmals bei Kursen zu 16 Euro besprochene Aktie notiere derzeit bei gut 19 Euro. Dies entspreche einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 19 Mio. Euro. Angesichts der Dividendenrendite von 8% sowie positiver Zukunftsaussichten bleibt das Papier aus unserer Sicht auf diesem Kursniveau weiterhin interessant, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". Das mittelfristige Kursziel von 28,00 Euro bleibe ebenso gültig wie das Stopp-Loss-Limit bei 17 Euro. (Ausgabe 03/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link