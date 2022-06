Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,052 EUR +0,51% (07.06.2022, 17:09)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,044 EUR +0,42% (07.06.2022, 16:55)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (07.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die thyssenkrupp-Aktie habe zuletzt einen beachtlichen 33-prozentigen Sprint hingelegt. Trotz mehrerer technischer Kaufsignale habe sich der Titel zuletzt schwach gezeigt. Auch die IPO-Pläne des italienischen thyssenkrupp-Partner Industrie De Nora würden keine Impulse liefern. So stehe es jetzt um die Papiere.Der italienische Wasserstoff-Spezialist und thyssenkrupp Partner Industrie De Nora treibe seinen geplanten Börsengang voran. Der Hersteller von Elektroden und Komponenten für Wasserstoff-Technologien strebe für Ende Juni eine Erstnotiz an der Börse Euronext in Mailand an, wie das Unternehmen am Montag in Mailand mitgeteilt habe. Hintergrund sei auch das wachsende Interesse der Industrie an sogenanntem grünem Wasserstoff im Zuge der Energiewende.Zuvor hätten die starken Quartalszahlen die thyssenkrupp-Aktie beflügelt und sie über wichtige Widerstande am GD50 und GD200 bei 7,76 und 8,84 Euro sowie über die Horizontalen 7,90 und 8,50 Euro gehoben. Nun aber lasse sich beobachten, dass das Handelsvolumen stetig abnehme. Stochastik- und MACD-Indikator seien zudem kurz davor, jeweils ein Verkaufssignal zu generieren.Komme es so weit, dürfte der Support am GD200 unter Bedrängnis geraten. Die Folge wären eine Unterbrechung der Erholungsbewegung und ein Test der Unterstützung im Bereich um 8,50 Euro. Dank des massiven Volume-Peaks in dieser Zone sei spätestens hier eine Stabilisierung wahrscheinlich.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: