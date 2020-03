Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,526 EUR +11,75% (24.03.2020, 11:10)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,507 EUR +15,56% (24.03.2020, 10:57)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gehöre thyssenkrupp am Dienstag zu den stärksten Aktien an der deutschen Börse. Nach den schlimmen Kursverlusten der vergangenen Tage und Wochen lege die thyssenkrupp-Aktie sogar zweistellig zu. Und das ausgerechnet am Tag nachdem die Prognose einkassiert worden sei.Wegen der Corona-Krise lasse sich die Prognose nicht mehr länger aufrechterhalten, habe der MDAX-Konzern am Montag mitgeteilt. Zwar arbeite man daran, die Auswirkungen auf das Geschäft zu begrenzen. Doch aktuell stehe die Gesundheit der Mitarbeiter im Vordergrund.Bislang habe thyssenkrupp - inklusive Aufzugsparte - ein Umsatzplus "im niedrigen einstelligen Prozentbereich" und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT) auf Vorjahresniveau prognostiziert. Nach dem schwachen Vorjahr sei dies schon nicht besonders ambitioniert gewesen. Nun könnte es noch schlimmer kommen.Für die ohnehin angeschlagene Bilanz werde die Corona-Krise zu einer großen Herausforderung. Das Geld aus dem Verkauf der Aufzüge sei für Schuldentilgung, die Deckung der Pensionsverpflichtungen und die Sanierung der maroden Stahlhütten bereits weitgehend verplant. Reiße die Pandemie nun neue Finanzlöcher in die Bücher, könnte das den Umbau und sogar die Zukunft von thyssenkrupp gefährden.Anleger sollten das Risiko vorerst nicht eingehen und bei der thyssenkrupp-Aktie weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link