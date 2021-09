Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld werde der jüngste Erholungsversuch bei thyssenkrupp wieder abverkauft. Der Schwung nach der erneuten Prognoseanhebung des Stahlhändlers Klöckner & Co sei bereits wieder verflogen. thyssenkrupp selbst treibe derweil die Transformation voran, so solle das Antriebsgeschäft für die neue Automobilwelt fit gemacht werden.Die Aussagen von Klöckner & Co würden Mut machen, dass es auch bei thyssenkrupp im Werkstoffhandel besser laufe als bislang gedacht. Das könnte dem Konzern mehr finanziellen Spielraum beim Umbau verschaffen. Denn trotz der Erfolge in den vergangenen Monaten bleibe hier noch viel zu tun. Im Bereich Automotive solle das Portfolio verstärkt auf die Elektromobilität ausgerichtet werden.Der Geschäftsbereich Camshafts, unter dem das Antriebsgeschäft firmiere, werde ab 1. Oktober in Dynamic Components umbenannt. Hier würden etwa Rotoren für Elektroantriebe entwickelt. Zudem würden Projekte für neue Produkte im Bereich Thermomanagement batterieelektrischer Fahrzeuge laufen. So solle der Wandel weg vom klassischen Ventiltrieb für Verbrenner gelingen.Vor den Zahlen sollten Anleger deshalb weiter abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link