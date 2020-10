Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (07.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit zwei starken Tagen habe die thyssenkrupp-Aktie zu Wochenbeginn eine Gegenbewegung nach den massiven Verlusten im September eingeleitet. Am Mittwoch gehöre der Essener Konzern nun aber wieder zu den schwächeren Werten im MDAX. Noch immer bleibe offen, welche Rolle der Staat beim Wandel einnehmen werde. Am Dienstag habe die IG Metall erneut gefordert, dass sich die Bundesregierung an der Stahlsparte von thyssenkrupp beteilige. Vor allem das Land Nordrhein-Westfalen habe die Gewerkschaft als Geldgeber im Blick. Eine Staatsbeteiligung solle allerdings auch aus kartellrechtlichen Aspekten nicht dauerhaft sein.Auf politischer Seite stoße dieses Ansinnen jedoch auf wenig Gegenliebe. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe gesagt, "dass die Probleme der Stahlindustrie nicht in erster Linie mit Staatsbeteiligungen gelöst werden können." Die Regierung sei allerdings bereit, Investitionen auf dem Weg zu klimaneutralem Stahl mit zu unterstützen. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet habe auf milliardenschwere Förderungen für den Wandel zu neuen Technologien verwiesen. "Deshalb stehen staatliche Beteiligungen derzeit nicht auf der Tagesordnung."thyssenkrupp suche weiter nach Konzepten. Eine Staatsbeteiligung scheine von der Politik nicht gewollt zu sein, würde die Anteile der Altaktionäre aber ohnehin verwässern. Aber vor allem für den Stahlbereich fehle weiter eine tragfähige Lösung. Bis es soweit sei, bleibe das Risiko hoch. Anleger sollten deshalb mit einem Neueinstieg nach wie vor abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,51 EUR -2,84% (07.10.2020, 16:09)