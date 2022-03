12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,372 EUR -2,04% (18.03.2022, 12:55)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

8,372 EUR -1,92% (18.03.2022, 12:39)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (18.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zusammen mit soliden Zahlen für das Auftaktquartal habe der Vorstand vor etwas mehr als einem Monat die Zielsetzung eines ausgeglichenen freien Cashflows (vor M&A) für das laufende GJ 2021/22 noch bestätigt. Aufgrund der mit dem Kriegsausbruch einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen und der bestehenden Unsicherheiten habe thyssenkrupp den Ausblick nun aber ausgesetzt. Der Umsatzanteil von Russland und Ukraine sei mit unter 1% zwar vernachlässigbar, aber die Folgeeffekte würden den Konzern belasten. Während das Werkstoffhandelsgeschäft von den gestiegenen Rohstoff- und Materialpreisen profitiere, kompensiere dies nicht die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen, steigende (Rohstoff-)kosten und die Störungen der Lieferketten im Stahl- und Autogeschäft. Zudem würden sich Preiseffekte negativ auf den Cashflow auswirken. Für das zweite Quartal werde für das bereinigte EBIT eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal erwartet. Die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis und den Nettogewinn hätten zuletzt am oberen Ende der ursprünglichen Zielspanne von EUR 1,5 bis 1,8 Mrd. (Vorjahr EUR 796 Mio.) bzw. von zumindest EUR 1 Mrd. (Vorjahr EUR -25 Mio.) gelegen.Für die wichtige Kundenindustrie Automotive hätten sich die bis vor kurzem durchwegs positiven Vorzeichen (allgemein seien sowohl eine steigende globale Fahrzeugproduktion als auch eine Nachfrageerholung in Europa erwartet worden) in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. So hätten einige OEMs bereits temporäre Produktionsstillstände verkünden müssen, da die Fertigung von Teilen in der Ukraine (z.B. Kabelnetze) unterbrochen und damit Lieferketten nicht aufrechtzuhalten seien. Neben Neongas, welches für die Halbleiterproduktion benötigt werde, seien Russland und Ukraine auch wichtige Produzenten von Palladium und Platin, welches u.a. in Katalysatoren Verwendung finde.Betreffend die strategische Neupositionierung habe der Konzern in den letzten Monaten einige Fortschritte erzielt. Zuletzt sei der Verkauf der Edelstahlsparte AST vermeldet worden. Allerdings habe das Management nun darauf hingewiesen, dass die weitere Transformation nun schwieriger sei. Konkret seien die Spin-Off Pläne für das Stahlgeschäft in den aktuellen Rahmenbedingungen nicht realisierbar.Nachdem die europäischen Stahlpreise von den Mehrjahreshöchstständen im Sommer in den letzten Monaten korrigiert hätten, habe der Krieg in der Ukraine zuletzt einen Anstieg befeuert. Ausschlaggebend dafür seien u.a. Exportverbote für russische Eisen- und Stahlprodukte in die EU sowie der Produktionsausfall auf ukrainischer Seite. Im Jahr 2020 hätten die Stahlnettoexporte Russlands 26,4 Mio. Tonnen betragen, die Ukraine habe rund 13,9 Mio. Tonnen exportiert.thyssenkrupp habe im ersten Quartal 2021/22 einen Umsatzanstieg um 23% auf EUR 9,0 Mrd. verzeichnet und das bereinigte EBIT von EUR 78 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 378 Mio. verbessert. Laut Konzernangaben hätten vor allem positive Transformationseffekte und höhere Erlöse in den Segmenten Material Services (getrieben von höheren Walz- und Edelstahlpreisen sowie Restrukturierungseffekten), Steel Europe (höhere Stahlpreise hätten geringere Abrufe aus der Autoindustrie und gestiegene Rohstoffkosten überkompensieren können) und Multi Tracks (u.a. Großaufträge im Anlagenbau) dazu beigetragen. Der Auftragseingang habe um rund 1/3 auf EUR 10,4 Mrd. zugelegt. Vor allem die Bereiche Material Services (aufgrund deutlich gestiegener Preise) und Multi Tracks (u.a. getrieben durch die Wasserstoffsparte nucera) hätten stark zulegen können.Die im Bereich Wasserelektrolyse tätige Tochter nucera (vormals Uhde, ein 66%/34%-Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora) solle an die Börse gebracht werden. thyssenkrupp möchte dabei eine Mehrheitsbeteiligung behalten. Erst kürzlich sei bekannt gegeben worden, das Werner Ponikwar per Juli den Posten als CEO übernehme. Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung des Industriesektors in den kommenden Jahren werde der Sparte attraktives Wachstumspotenzial bescheinigt. Per Ende 2021 habe das Auftragsbuch rund EUR 900 Mio. betragen. Allerdings könnten die Märkte bei länger anhaltender Unsicherheit bzw. Volatilität den Börseplänen einen Strich durch die Rechnung machen.Die Aktie habe sich in den letzten Monaten sehr volatil in einer Bandbreite von rund EUR 8 bis EUR 11 präsentiert. Die Analysten der RBI würden thyssenkrupp weiterhin als komplexe Turnaround-Story erachten. Die zu erwartende makroökonomische Abschwächung und schwächere Endmärkte (u.a. die Autoindustrie) würden negativ auf die zu erwartende Ergebniskurve wirken. Weitere mögliche Restrukturierungsmaßnahmen, Assetverkäufe und das avisierte IPO der Chemieanlagenbau-Tochter nucera (mit Fokus auf grünen Wasserstoff) würden der Aktie einen "event-driven" Touch verleihen. In Bezug auf Letzteres bleibe nach Meinung der Analysten der RBI aber abzuwarten, wie resilient die Aufnahmefähigkeit des Marktes für Börsengänge vor dem Hintergrund der aktuellen Verwerfungen sei. Nach dem Aussetzen der Cashflow-Prognosen für das Gesamtjahr sei nach Meinung der Analysten der RBI von negativen Revisionen der Konsensprognosen auszugehen.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "halten"-Empfehlung für die thyssenkrupp-Aktie, reduzieren jedoch in Anbetracht der aktuell höheren Risikoprämie das Kursziel von EUR 11,80 auf EUR 9,20. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen