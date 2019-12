Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,495 EUR -0,61% (09.12.2019, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,48 EUR -1,08% (09.12.2019, 15:26)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Stimmung bei dem Konzern ist angespannt. Die Aktionäre seien noch immer verschreckt von den desaströsen Zahlen, die Arbeitnehmer würden angesichts des radikalen Umbaus um ihre Jobs bangen und das Management kämpfe darum, die voraussichtlich letzte Chance zu ergreifen, den Konzern wieder in bessere Zeiten zu führen.Eine Schlüsselrolle beim Umbau komme der Aufzugssparte zu. thyssenkrupp Elevator solle entweder verkauft oder an die Börse gebracht werden - wobei ein Komplettverkauf angesichts der massiven finanziellen Probleme als wahrscheinlichere Option gelte. Sowohl zahlreiche Finanzinvestoren als auch Rivalen wie Kone würden Interesse bekunden. Doch thyssenkrupp könne nicht einfach den bequemsten Weg gehen und das höchste Angebot nehmen. Denn der Druck von den Gewerkschaften sei hoch, die Belange der Arbeitnehmer würden in den Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen.Ende der vergangenen Woche habe die IG Metall bekannt gegeben, dass der MDAX-Konzern zugesichert habe, dass Tarifbindungen und Mitbestimmungsstrukturen auch bei einem Börsengang oder Verkauf fortgeführt würden. Potenzielle Interessenten müssten demnach mit Gewerkschaft und Betriebsrat über Beschäftigung und Standortsicherung verhandeln. Zudem habe thyssenkrupp zugesichert, dass es bis zum Abschluss der Umstrukturierung keine weiteren Personalmaßnahmen geben werde.Mutige Anleger setzen bei der thyssenkrupp-Aktie weiter auf die Trendwende, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: