Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe für das vierte Quartal 2021 einen Anstieg der Erträge um 3,4% auf 2,099 Mrd. Euro (Erwartung: 1,9 Mrd. Euro) gemeldet. Das operative Ergebnis habe 141 Mio. Euro (Erwartung: 57 Mio. Euro) erreicht, verglichen mit einem operativen Verlust von 328 Mio. Euro in Q4 2020. Der Reingewinn sei mit 421 Mio. Euro (Erwartung: 161 Mio. Euro) ausgewiesen worden. Die Commerzbank habe gesagt, dass sie für 2022 einen Gewinn von mehr als 1 Mrd. Euro erwarte und plane, ab 2022 wieder eine Dividende auszuschütten.



Nach Angaben des "Manager Magazins" lägen bei Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) Restrukturierungspläne vor, die jederzeit in Kraft treten könnten. Die Pläne würden davon ausgehen, dass mehrere Vermögenswerte des Unternehmens entweder verkaufe oder in einem Prozess an die Börse gebracht würden. Das "Manager Magazin" behaupte, dass die Automobilsparte zum Verkauf stehe, während Continental sein Reifengeschäft beibehalten wolle.



Einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge sei thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) an seine Konkurrenten im Schiffbau herangetreten, um zu erfahren, ob Interesse an einer Fusion der Schiffssparten bestehe. Dem Bericht zufolge sei thyssenKrupp an Fincantieri, Naval und Saab herangetreten. thyssenkrupps Sparte Marine Systems werde mit 1 bis 2 Mrd. Euro bewertet. Laut Handelsblatt scheine jedoch ein Verkauf der Sparte wahrscheinlicher zu sein.



Einschätzungen von Analysten:



- AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) werde von Jefferies mit "halten" bewertet. Kursziel: 16,00 Euro



- Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) werde von Jefferies mit "underperform" bewertet. Kursziel: 26,00 Euro



- Bankhaus Metzler stufe die Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) auf "kaufen" hoch. Kursziel: 10,00 Euro. (17.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise wurden gestern am späten Abend durch die Nachricht beeinträchtigt, dass das iranische Atomabkommen nur noch wenige Tage entfernt sei, so die Experten von XTB.Die europäischen Aktienmärkte seien in den heutigen Kassahandel schwächer gestartet, da die Spannungen im Osten der Ukraine zugenommen hätten. Russische Medien hätten berichtet, die ukrainischen Streitkräfte hätten mit dem Mörserbeschuss der von Russland unterstützten Separatisten in den Gebieten Donezk und Luhansk begonnen. Diese Berichte seien von westlichen Medien nicht bestätigt worden. Westliche Medien hätten jedoch berichtet, dass die Separatisten ihren eigenen Beschuss begonnen hätten und ihre Raketen einen Kindergarten im Donbas getroffen hätten. Die Lage sei nach wie vor angespannt und die Preise von Vermögenswerten seien anfällig für volatile Schwankungen aufgrund von Schlagzeilen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei im Laufe des asiatischen Handels aufgrund von Nachrichten über den Beschuss im Osten der Ukraine gefallen. Der Index habe heute Morgen ein kurzfristiges Swing-Level bei 15.240 Punkten als Unterstützung getestet. Den Bullen sei es gelungen, diesen Bereich zu verteidigen und eine Aufwärtsbewegung zu starten. Der Index sei über die Preiszone von 15.330 Punkten zurückgekehrt und notiere nun mehr oder weniger unverändert im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs. Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, wäre der kurzfristige Widerstand bei der Abwärtstrendlinie im Bereich von 15.450 Punkten zu finden. Der Wirtschaftskalender enthalte für heute keine wichtigen Veröffentlichungen, die größere Kursbewegungen auslösen könnten, daher sollten sich Händler auf die Schlagzeilen als Treiber der heutigen Bewegungen konzentrieren.Unternehmensnachrichten: