Die deutschen Außenhandelsdaten für März seien heute um 7:00 Uhr veröffentlicht worden. Die ersten beiden Monate des Jahres seien für die deutsche Wirtschaft in diesem Bereich recht schlecht gewesen, da die Exporte zurückgegangen seien und die Importe mehr oder weniger stagniert hätten. Die heutige Veröffentlichung habe eine Änderung mit sich gebracht, da die Ausfuhren um 1,5% im Monatsvergleich gestiegen seien, bei den Einfuhren seien es allerdings nur 0,4% gewesen. Der deutsche Handelsbilanzüberschuss habe sich wiederum auf 22,7 Mrd. EUR (saison- und kalenderbereinigter Überschuss: 20 Mrd. EUR) erhöht. Am stärksten seien die Exporte in EU-Mitglieder gestiegen, die nicht der Eurozone angehören würden. Die Europäische Kommission habe Anfang dieser Woche die Wachstumsprognose für Deutschland für 2019 auf 0,5% gesenkt. Die heutigen Daten würden eine gewisse Erleichterung bieten, aber da es im Zusammenhang mit dem internationalen Handel viele Unsicherheiten gebe, könnte sich die Situation in den kommenden Monaten ändern. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) profitiere unterdessen von positiven inländischen Daten und sei am Freitagmorgen unter den europäischen Spitzenreitern zu finden.



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) sei am letzten Handelstag der Woche der erfolgreichste DAX-Einzeltitel. Reuters habe berichtet, dass das Unternehmen den Plan zur Gründung eines Joint Ventures mit Tata Steel aufgeben könnte. Die Nachrichtenagentur behaupte, dass das deutsche Unternehmen nun entweder eine Holdingstruktur oder eine Trennung mit anschließendem Börsengang seiner Aufzugseinheit durchführe.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) habe heute ihr Ergebnis für das erste Quartal veröffentlicht, das sich als gemischt herausgestellt habe. Umsatz und EBITDA hätten leicht unter den Medianprognosen gelegen, während die meisten Ertragskennzahlen leicht gestiegen seien. Das Unternehmen habe gesagt, dass der Geschäftsbereich DHL die Gewinnzahlen des ersten Quartals beeinflusst habe. Die Deutsche Post habe jedoch die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt, was dazu geführt habe, dass der gesamte Bericht im Allgemeinen recht positiv gewesen sei. Die Aktie werde unverändert in der Nähe des gestrigen Schlusskurses gehandelt. (10.05.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl die USA seit heute Nacht höhere Zölle auf chinesische Waren erheben und China einen Vergeltungsschlag versprach, ist die Stimmung an den Aktienmärkten am letzten Handelstag der Woche optimistisch, so die Experten von XTB.Wichtige Aktienindices aus Europa hätten nach den Kursgewinnen während der Asien-Sitzung höher eröffnet. Aktien aus Deutschland und Schweden hätten zugelegt, während sich Aktien aus Russland unterdurchschnittlich entwickelt hätten.