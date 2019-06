Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,24 EUR +3,64% (11.06.2019, 14:52)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Stahltitel präsentiere sich weiterhin sehr volatil. Zu Wochenbeginn führe thyssenkrupp den DAX nun wieder an. Für Kursanstieg würden ausgerechnet gute Nachrichten vom Sorgenkind sorgen. Denn in der Stahlsparte könnte das Ende der Talfahrt bevorstehen. Zumindest gehe der Weltmarktführer ArcelorMittal davon aus, dass die angeschlagenen Stahlpreise dabei seien, einen Boden auszubilden.Die Zuversicht von ArcelorMittal komme gut an. Während die Aktie von ArcelorMittal knapp neun Prozent zulege, würden die deutschen Stahlhersteller thyssenkrupp und Salzgitter um jeweils rund vier Prozent anspringen. Vor allem thyssenkrupp bleibe für Investoren interessant. Aufgrund der niedrigen Bewertung seien hier schnelle Kurssprünge möglich.Mutige greifen bei der thyssenkrupp-Aktie zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".(Analyse vom 11.06.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,285 EUR +5,27% (11.06.2019, 14:38)