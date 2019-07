Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,685 EUR +3,50% (23.07.2019, 15:13)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (23.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Seit Monaten befänden sich die Stahltitel auf Talfahrt. Nach dem Platzen der Tata-Fusion gehöre auch der thyssenkrupp die zyklische Sparte wieder zum Kerngeschäft. Derzeit bereite die Sparte aber keinen Grund zur Freude. Die Gewinnwarnung des Stahlhändlers Klöckner & Co könnte erst der Anfang sein. Offen bleibe aktuell, wer als Nächstes betroffen sei. Es gelte aber als durchaus möglich, dass auch thyssenkrupp die eigene Prognose noch nach unten anpassen müsse. Am 8. August lege der Konzern seine Quartalszahlen vor - spätestens dann dürfte Gewissheit herrschen, ob die Gewinnwarnung tatsächlich komme und wie stark diese ausfallen werde.Operativ dürften die Probleme in den einzelnen Sparten thyssenkrupp noch länger beschäftigen. Das zyklische Stahlgeschäft, der angeschlagene Werkstoffhandel oder die Komponentensparte befänden sich allesamt in Schieflage. Jedoch sei in der Bewertung von ThyssenKrupp viel eingepreist. Das Aufzugsgeschäft als Konzernperle dürfte allein etwa das Doppelte wert sein als das gesamte Konglomerat.Mutige setzen deshalb auf eine Trendwende, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,705 EUR +3,86% (23.07.2019, 14:59)