Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,965 EUR +2,75% (16.12.2019, 16:57)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,935 EUR +2,36% (16.12.2019, 17:12)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (16.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Alicia Höfler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Alicia Höfler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Eine finale Lösung für die Aufzugssparte des MDAX-Konzerns lasse weiter auf sich warten. Aber eine Analystenmeldung nach dem Kapitalmarkttag gebe weiter Hoffnung. Mit einem Plus von knapp drei Prozent zähle thyssenkrupp am Montag zu den Tagesgewinnern im MDAX.Zuletzt habe das Bundeskartellamt noch Bußgelder in Höhe von 646 Mio. Euro gegen europäische Stahlkonzerne verhängt. Den Hauptteil davon - rund 370 Millionen - müsse der MDAX-Konzern zahlen. Die Unternehmen sollten zwischen 2002 und 2016 Aufpreise und Zuschläge für Grobbleche abgesprochen haben.Strafmildernd für thyssenkrupp sei berücksichtigt worden, dass der Essener Konzern als Erstes die Absprachen verlassen habe. Nichtsdestotrotz sei das Bußgeld für den finanziell angeschlagenen Konzern schmerzhaft. Die Börse habe mit einem kurzzeitigen Kursrückgang reagiert. Überlagert worden sei die Meldung jedoch von den Veränderungen im Aufsichtsrat.Außerdem habe das Analysehaus Independent Research das Kursziel von 12,20 auf 12,30 Euro erhöht und das Rating auf "halten" belassen. Laut Analyst Sven Diermeier gebe es zwar keine neuen Erkenntnisse, aber die indikativen Angebote würden die Attraktivität der Aufzugssparte widerspiegeln.Mutige Investoren setzen darauf, dass die Trendwende gelingt, so Alicia Höfler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link