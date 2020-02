Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Hauptversammlung am vergangenen Freitag sei kein angenehmer Tag für das Management des Essener Konzerns gewesen. Die scharfe Kritik von Aktionären sei nach der mehr als enttäuschenden Entwicklung der vergangenen Jahre berechtigt. An der Börse würden die Zweifel wachsen, ob der Turnaround gelinge. Die thyssenkrupp-Aktie gerate auch am Montag weiter unter Druck.Mit dem Verkauf der Aufzugssparte solle bei thyssenkrupp alles besser werden. Konzernchefin Martina Merz wolle durch die 15 bis 17 Mrd. Euro die hohen Pensionsverpflichtungen und die Schulden tilgen. Gleichzeitig solle genug übrig bleiben, um die verbleibenden Bereich aufzupäppeln. Vor allem beim Stahl seien Milliardeninvestitionen nötig, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.Das werde aber ein Vabanquespiel. Die Aufzüge könnten nur einmal zu Geld gemacht werden, dann fehle die Cash Cow des Konzerns, die seit Jahren den Löwenanteil an Gewinn und Cashflow beisteuere. Es müsse deshalb schnell eine zukunftsträchtige Strategie gefunden und umgesetzt werden. Hier stelle sich aber auch die Frage, unter wem thyssenkrupp in die Zukunft gehe, denn Merz wolle im Herbst wieder an die Aufsichtsratsspitze zurückkehren. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger dürfte sehr schwierig werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: