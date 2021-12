Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,484 EUR -0,27% (08.12.2021, 18:39)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,47 EUR +0,06% (08.12.2021, 17:37)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (08.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im weiter wechselhaften Marktumfeld könne sich die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch nicht nachhaltig von den jüngsten Tiefs lösen. Trotz der starken Zahlen und der optimistischen Prognose zuletzt hätten viele Anleger weiter Zweifel, dass der Umbau erfolgreich abgeschlossen werde. Aus der Politik wwerde nun allerdings erneut der Ruf nach Unterstützung laut.So solle nach dem Willen der SPD-Landtagsfraktion ein milliardenschwerer Fonds der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie bei der Umstellung auf klimaneutral produzierten Stahl helfen. Dieser "Transformationsfonds" solle mit 30 Mrd. Euro ausgestattet sein und bei der NRW.Bank angesiedelt werden, habe Fraktionschef Thomas Kutschaty am Mittwoch gesagt. Aus dem Fonds sollten Unternehmen aller Größen entlang der Wertschöpfungskette langfristige Unterstützung erhalten.Die Forderung sei Teil eines Fünf-Punkte-Programms der SPD-Fraktion für den Erhalt einer modernen Stahlindustrie im Land. Darin werde auch die Förderung eines Leitmarkts für klimaneutral hergestellten Stahl gefordert. "Dazu soll unter anderem eine Quote für grünen Stahl bei öffentlichen Aufträgen des Landes NRW und der Kommunen beitragen", habe Kutschaty weiter gesagt.Die Zukunft des Stahls bleibe ein Kernthema bei thyssenkrupp. Vor allem der Wandel zum grünen Stahl werde teuer. Eine Abspaltung bleibe deshalb denkbar, weitere Hilfsmittel vom Staat wären zu begrüßen. Wer den jüngsten Rücksetzer zum Kauf genutzt habe, bleibe vorerst weiter an Bord, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link