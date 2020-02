Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (21.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Verkauf seiner Aufzugssparte steuere thyssenkrupp auf die Zielgeraden zu. Dabei werde die Wahrscheinlichkeit eines Vollverkaufs immer größer. Nach dem Rückzug des Wettbewerbers Kone hätten die verbleibenden Finanzinvestoren noch bis zur kommenden Woche die Möglichkeit, ihr Angebot nachzubessern. Der Termin für die Entscheidung stehe ebenfalls.Unter Berufung auf Insider melde die Nachrichtenagentur "Reuters", dass ein Vollverkauf der Aufzugssparte immer näher rücke. Am 27. Februar wolle der Aufsichtsrat über die Angebote entscheiden. Länger dauern könnte es dann, wenn die Bieter kurz vor Schluss noch wesentliche Änderungen vornehmen würden. Aktuell sollten sowohl das Konsortium um Blackstone, Carlyle und dem Canada Pension Plan Investment Board sowie die Bietergruppe um Advent und Cinven Angebote von knapp 16 Milliarden Euro vorgelegt haben.Es sei bereits seit Monaten klar, dass thyssenkrupp kaum eine andere Wahl als den Vollverkauf habe. Der Konzern verliere damit zwar seine Gewinnperle, habe aber die Möglichkeit die desaströse Bilanz aufzupäppeln, Schulden zu tilgen und eine neue Strategie für die verbleibenden Sparten zu entwickeln. Hier hake es allerdings nach wie vor.Auch Ursula Gather, die Chefin der Krupp-Stiftung, verliere langsam die Geduld. Es komme "nun auf Schnelligkeit an", habe sie der WAZ gesagt. "Der Vorstand hat jetzt als Aufgabe die wertmaximierende Verselbstständigung der Aufzugsparte Elevator vor sich, um mit den Einnahmen die anderen Geschäftsbereiche stärken zu können." Die Krupp-Stiftung halte noch 21 Prozent der Aktien und dränge auf neue Lösungen. "Nach der Elevator-Transaktion erwarte ich eine schnelle Entscheidung zum Einsatz der Mittel, auch in der Stahlsparte", so Gather.Anleger sollten nach dem erneuten Kurssturz nun vorerst abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link