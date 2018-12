Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

15,755 EUR +0,90% (18.12.2018, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

15,765 EUR +2,50% (18.12.2018, 16:22)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (18.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Nach der im Vorfeld erfolgten Anpassung des Konzernausblicks seien Überraschungen bei der Präsentation des Abschlusses 2017/18 ausgeblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Dividendenausschüttung solle mit 15 Cent konstant gehalten werden. Der Blick auf das neue Geschäftsjahr falle "vorsichtig optimistisch" aus. Der Fahrplan für die angekündigte Konzernaufteilung sei vorgestellt worden. Die Aufwendungen dafür sollten durch Ergebnissteigerungen der fortgeführten Aktivitäten sowie positive Effekte durch das Stahl-Joint-Venture überkompensiert werden. Nach Vollzug des Joint Venture würden verbesserte Bilanzkennzahlen erwartet. Für die personellen Vakanzen - insbesondere AR-Vorsitz und Finanzvorstand - hätten zwischenzeitlich Lösungen gefunden werden können.Unter der Annahme der konsequenten Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen bestätigt Holger Fechner, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die thyssenkrupp-Aktie mit einem unveränderten mittelfristigen Kursziel von 22 Euro. (Analyse vom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: