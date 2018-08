Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,14 EUR -1,49% (09.08.2018, 15:08)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

21,18 EUR -1,90% (09.08.2018, 15:20)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Jens Münstermann von der LBBW:Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF).Ertragslage: Auf Basis der fortgeführten Aktivitäten habe thyssenkrupp (TKA) in Q3-17/18 einen Umsatzanstieg von 6% auf 9,0 Mrd. EUR und einen Rückgang beim adj. EBIT auf 97 Mio. EUR (VJ: 285 Mio. EUR) erzielt. Industrial Solutions leide unter Unterauslastungen und habe durch Neubewertung einzelner Projekte ein negatives adj. EBIT von -213 Mio. EUR (VJ +6 Mio. EUR) erzielt. Elevators Technology habe mit 218 Mio. EUR (VJ: 240 Mio. EUR) den größten Beitrag zum adj. EBIT geliefert. Nach Sondereffekten habe TKA einen Verlust von -131 Mio. EUR oder -0,21 EUR pro Aktie (VJ: 190 Mio. EUR bzw. 0,31 EUR pro Aktie) erzielt.Cashflow und Bilanz: Die fortgeführten Aktivitäten hätten für Q3-17/18 einen negativen operativen Cashflow von -228 Mio. EUR (VJ: -142 Mio. EUR) gemeldet und einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 186 Mio. EUR (VJ: -237 Mio. EUR) verbucht. Die nicht fortgeführten Aktivitäten hätten dagegen einen positiven Free Cashflow von 215 Mio. EUR erzielt. Die Nettoverschuldung (exkl. Pensionsrückstellungen von 4,2 Mrd. EUR) habe bei 3,8 Mrd. EUR (VJ: 6,3 Mrd. EUR) gelegen. Die liquiden Mittel hätten sich auf 3,2 Mrd. EUR belaufen. Zugesagte freie Kreditlinien hätten bei 3,6 Mrd. EUR gelegen. Das Eigenkapital habe 3,3 Mrd. EUR (EKQ: 10%) mit einem Gearing von 114% (VJ: 282%) betragen.Ausblick: TKA erwarte für 2017/18 ein adj. Konzern-EBIT, also inklusive Steel Europe von ca. 1,8 Mrd. EUR (alt: 1,8 bis 2,0 Mrd. EUR, VJ: 1,7 Mrd. EUR). Gleichzeitig gebe der Konzern ein Ziel für den Free Cash Flow vor M&A von mindestens 1 Mrd. EUR bis zum GJ2020/21 vor (Vergleichsbasis 2016/17: -0,8 Mrd. EUR). Für die fortzuführenden Bereiche seien Ziele in Form von EBIT-Marge und Cash-Conversion vorgegeben worden. Zentrale Kosten sollten sinken und vom Steel-JV mit Tata Steel erwarte TKA Dividendeneinnahmen.Jens Münstermann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein Kursziel und das "halten"-Rating für die thyssenkrupp-Aktie. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: