Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

4,032 EUR -0,57% (30.10.2020, 12:06)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Zukunft der Stahlsparte bestimme beim Essener Konzern weiter die Schlagzeilen. Vor allem bei den Arbeitnehmern sei der Unmut über die Offerte von Liberty Steel groß. Jetzt habe sich auch Jürgen Kerner, der stellvertretende Aufsichtsratschef von thyssenkrupp, klar gegen den Deal ausgesprochen. "Vorstand und Aufsichtsrat werden das Angebot von Liberty Steel ernsthaft prüfen. Aber ich kann weder das industrielle Konzept noch eine überzeugende Finanzierung erkennen", habe Kerner der "Rheinischen Post" gesagt. "Wie will Liberty Steel das Geld aufbringen, um Standorte zu sichern und auf grünen Stahl umzurüsten? Das Angebot ist medienwirksam abgegeben worden, aber doch sehr blumig."Kerner habe Liberty Steel erneut vorgeworfen, nur bei einem großen Namen günstig zum Zug kommen zu wollen. "Es hat schon etwas von Schnäppchenjagd. Die Liberty Steel ist groß geworden, indem sie marode Standorte aufgekauft hat", habe Kerner gesagt. "Nun versucht sie, für wenig Geld einen traditionsreichen Namen zu bekommen. thyssenkrupp braucht aber keinen neuen Eigentümer, thyssenkrupp braucht Liquidität."Der starke Widerstand der Arbeitnehmer dürfte es dem Management schwer machen, einen Deal mit Liberty Steel durchzubekommen. Die Alternativen würden nach und nach ausgehen. Das schwäche die Verhandlungsposition. Da zudem die Corona-Zahlen weltweit weiter steigen würden, stehe die thyssenkrupp-Aktie weiterhin unter Druck. Anleger sollten abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:4,004 EUR +0,23% (30.10.2020, 11:51)