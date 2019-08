Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,508 EUR -1,14% (15.08.2019, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,43 EUR -1,01% (15.08.2019, 15:30)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (15.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die gnadenlose Talfahrt des DAX-Titels setze sich ungebremst fort. Eine Abstufung der Ratingagentur Moody's bringe die thyssenkrupp-Aktie am Donnerstag weiter unter Druck. Mittlerweile notiere das Papier deutlich im einstelligen Bereich. Anleger hätten das Vertrauen in die Umbaupläne von Konzernchef Guido Kerkhoff scheinbar endgültig verloren.Moody's habe am Mittwoch die Bonitätsnote von thyssenkrupp gesenkt und das Rating von Ba2 auf Ba3 heruntergesetzt. Der Ausblick bleibe stabil. Als Ursache nenne die Ratingagentur die schwachen Quartalszahlen. Verschuldungskennzahlen und Cashflow hätten sich weiter verschlechtert und eine Verbesserung dürfte im schwierigen Konjunkturumfeld länger dauern als erwartet.In den vergangenen Tagen sei der DAX-Titel im schwierigen Gesamtmarkt regelrecht nach unten geprügelt worden. Ohne echte Gegenbewegung habe es seit vergangenen Freitag ein Minus von etwa 15 Prozent gesetzt. Inzwischen sei das einst stolze Konglomerat thyssenkrupp an der Börse nur noch 5,5 Milliarden Euro wert. Der Abstieg aus dem DAX im September scheine somit fast unausweichlich.Das Problem: Die Krise umfasse fast alle Geschäftsbereiche. Während der Stahl, der Werkstoffhandel sowie die Komponentenfertigung vor allem unter der Wirtschaftskrise leiden würden, kämpfe der Konzern im Anlagenbau und der Marinesparte bereits seit Jahren mit hausgemachten Problemen. Auch die Aufzugsparte, die zwar nach wie vor die Perle des Konzerns sei, hinke den Rivalen bei der Marge hinterher - und gehe wohl ohnehin bald eigenständig an die Börse.Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 8,90 Euro im Auge behalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link