Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,195 EUR -0,85% (19.06.2019, 18:03)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (19.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät mutigen Anlegern in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) an Bord zu bleiben.Die hohe Volatilität bei der thyssenkrupp-Aktie zeuge davon, dass viele Anleger weiterhin nicht sicher seien, wie thyssenkrupp nach dem Strategieschwenk nun einzuschätzen sei. Der Börsengang der lukrativen Aufzugsparte habe einerseits den Vorteil, dass Geld in die Kasse fließe, um die verbliebenen Bereiche auf Vordermann zu bringen. Andererseits könne das Flaggschiff nicht mehr für den Großteil der Gewinne sorgen. Noch hätten viele Investoren offensichtlich Zweifel, dass die anderen Segmente dies kompensieren könnten.Das Management werde keinen leichten Weg haben, thyssenkrupp wieder in die Spur zu führen. Anleger sollten aber bedenken, dass keine radikale Umwälzung auf allen Ebenen nötig sei, um die thyssenkrupp-Aktie wieder zu beflügeln. Alleine die Aufzugsparte dürfte bei einem Börsengang knapp das Doppelte wert sein als thyssenkrupp aktuell als Ganzes. Stabilisiere sich der Konzern und würden sich auf breiter Front ein Ende der Hiobsbotschaften und eine verbesserte Profitabilität andeuten, seien schnell spürbare Kurszuwächse drin.Mutige Anleger bleiben bei der thyssenkrupp-Aktie deshalb an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:12,15 EUR -1,82% (19.06.2019, 17:35)