Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (23.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Aufzugssparte von thyssenkrupp stehe zum Verkauf - und das Kaufinteresse sei nach wie vor riesig. Mindestens zehn Interessenten sollten aktuell noch im Rennen sein. Für den MDAX-Konzern sei positiv. Eine Bieterschlacht könnte den Preis in die Höhe treiben und mehr Geld in die klammen Kassen spülen.In der vergangenen Woche solle thyssenkrupp tiefer gehendes Info-Material an die verbliebenen Interessenten verschickt haben, so "Reuters" unter Berufung auf Insider. Mindestens zehn Bieter seien davon noch betroffen, darunter die Wettbewerber Kone und Hitachi, aber auch die Finanzinvestoren Brookfield und Hellman & Friedman. Weiter im Rennen seien auch die Konsortien aus Advent, Cinvent und Abu Dhabi sowie Blackstone und Carlyle.Die Bewerber hätten dem Bericht zufolge nun voraussichtlich vier Wochen Zeit, um ein Angebot abzugeben. Bis dahin müsse auch Kone mögliche Partnerschaften abklären - bei einem Bündnis mit einem Finanzinvestor könnte der Wettbewerber kartellrechtliche Hürden umgehen. Bei der Klärung der Kartellfragen arbeite Kone demnach mit der Kanzlei Clifford Chance zusammen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: