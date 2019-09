Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (06.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp habe die Aufzugsparte ins Schaufenster gestellt. Neben Finanzinvestoren gelte vor allem der Wettbewerber Kone seit Monaten als möglicher Käufer. Nun habe Henrik Ehrnrooth, der Chef des finnischen Rivalen, in einem Interview offiziell Interesse bekundet. Er sehe nur Vorteile - doch so einfach sei es nicht."Kone und thyssenkrupp Elevator passen perfekt zusammen", habe Ehrnrooth zum "Handelsblatt" gesagt. Industriell gäbe der Zusammenschluss am meisten Sinn. "Ich denke, dass das am langen Ende den Ausschlag geben wird", sehe sich der CEO im Vorteil gegenüber Finanzinvestoren.Ein Zusammenschluss würde laut Ehrnrooth viele Vorteile bringen. "Beide Firmen sind sehr komplementär aufgestellt", habe er gesagt. thyssenkrupp sei in Südamerika, Südkorea oder den USA stärker, dafür habe Kone im restlichen Asien klare Vorteile. Durch Größe habe ein Fusionsunternehmen zudem weitere Vorteile - vor allem bei den Herausforderungen der Digitalisierung.Ehrnooth sei zudem "der Meinung, dass eine Fusion aus kartellrechtlicher Sicht möglich ist". Er sehe den Markt ausreichend fragmentiert. Doch so einfach sei es nicht. thyssenkrupp sei ein gebranntes Kind. Die EU-Kommission habe bereits die Stahlfusion mit Tata Steel untersagt - und in Europa seien thyssenkrupp Elevator und Kone jeweils stark aufgestellt.Langfristig wäre ein Zusammenschluss mit Kone für thyssenkrupp Elevator spannend. Doch die Mutter könne es sich kaum leisten, eine langwierige Prüfung abzuwarten. Der DAX-Abstieg habe noch einmal untermauert, wie weit die Krise inzwischen fortgeschritten sei. Unabhängig vom Käufer werde der Verkauf viel Geld in die Kassen spülen. Das könnte der günstig bewerteten thyssenkrupp-Aktie Schwung verleihen.Mutige Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link