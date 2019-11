Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (25.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die verheerenden Zahlen hätten bei thyssenkrupp vergangene Woche für einen zweistelligen Kurseinbruch gesorgt. Neben der miesen Bilanz und dem enttäuschenden Ausblick hätten auch ausbleibende Details zum Umbau für Enttäuschung gesorgt. Sowohl die Stahl- als auch die Aufzugssparte stünden vor einer ungewissen Zukunft."Bis spätestens Ende März wollen wir uns für eine Option entscheiden", habe Konzernchefin Martina Merz der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" gesagt. "Im Fall eines Börsengangs würden wir diesen bis zu diesem Zeitpunkt angemeldet haben. Sollte wir uns für das Angebot eines Bieters entscheiden, möchten wir einen Namen nennen können."Angesprochen auf den Wettbewerber Kone und dessen mögliche Vorabzahlung habe Merz gesagt: "Wenn wir uns für jemanden entscheiden, muss es auch klappen." Möglichst viel Geld zu bieten, reiche nicht aus. "Wir benötigen auch Transaktionssicherheit."Auf Klarheit würden auch die Stahlkocher pochen. "Legen Sie die Pläne für die neue Strategie auf den Tisch, schaffen Sie Transparenz und lassen Sie die Katze aus dem Sack", habe Stahlbetriebsratschef Tekin Nasikkol am Freitag laut "Reuters" nach einem Treffen der Betriebsräte-Arbeitsgemeinschaft gefordert. Merz habe zuletzt angekündigt, im Dezember ein Zukunftskonzept vorzulegen.Die Unruhe wachse. Martina Merz müsse nun zeigen, dass sie die Fehler der Vergangenheit beheben könne. Ob das gelinge, erscheine bislang fraglich. Allerdings könnte der Verkauf der Aufzüge der Befreiungsschlag werden. Hier dürfte viel Geld in die klammen Kassen des Konzerns kommen.Mutige Anleger setzen darauf, dass die Bewertungslücke zwischen Konglomerat und Tochter dann verringert wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link