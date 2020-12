Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.thyssenkrupp sei auf der Suche nach einer neuen Identität. Eine wichtige Rolle in der Zukunft des Konzerns solle das Thema Wasserstoff spielen. Die Tochter Uhde, die bereits zur Disposition gestanden habe, sei zuständig. Nun komme Bewegung in die Sache. Gemeinsam mit dem Versorger Steag prüfe thyssenkrupp den Bau einer Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff.Der mit Ökostrom erzeugte Wasserstoff solle in den Hochöfen von thyssenkrupp in Duisburg eingesetzt werden. Der Konzern wolle für den Klimaschutz im größten deutschen Stahlwerk schrittweise Kohle durch grünen Wasserstoff ersetzen, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hätten. Zunächst sei eine Machbarkeitsstudie geplant. Zu den erwarteten Kosten seien keine Angaben gemacht worden.Die Anlage zur Wasserelektrolyse könnte auf dem Steag-Kraftwerksgelände in Duisburg-Walsum gebaut werden. Es biete Platz für Elektrolyseeinheiten mit einer Jahreskapazität von bis zu 75.000 Tonnen Wasserstoff, habe es geheißen. thyssenkrupp beziffere seinen Bedarf durch die Umrüstung eines Hochofens auf zunächst rund 20.000 Tonnen im Jahr. Bis 2050, wenn die Stahlerzeugung komplett auf Wasserstoff umgestellt sein solle, steige der Jahresbedarf auf etwa 720.000 Tonnen. Das Kraftwerksgelände solle durch zwei Pipelines mit dem rund zwei Kilometer entfernten Stahlwerk verbunden werden.Zur Finanzierung des Projekts wollten thyssenkrupp und Steag Investoren gewinnen und öffentliche Gelder beantragen. Die Bundesregierung habe angekündigt, die Stahlindustrie beim Umbau zur klimaneutralen Produktion mit Fördermitteln in Milliardenhöhe zu unterstützen. thyssenkrupp rechne für den Umbau zur klimaneutralen Stahlproduktion mit Investitionskosten von rund zehn Milliarden Euro.Neue Trendthemen seien für thyssenkrupp wichtig, um sich selbst eine Zukunft zu geben. Wasserstoff komme hier genau richtig und könnte in den kommenden Jahren tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. Bis sich das finanziell auszahle, werde aber Zeit vergehen. DER AKTIONÄR rät deshalb nach wie vor vom Kauf der thyssenkrupp-Aktie ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link