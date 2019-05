Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,35 EUR -5,99% (13.05.2019, 10:16)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (13.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) von 16,50 Euro auf 15,00 Euro.Das Management habe eine strategische Kehrtwende angekündigt. Das europäische Stahl-Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel sowie die Konzernaufspaltung würden nicht weiter verfolgt. Stattdessen wolle sich der Konzern eine Holdingstruktur geben, einen Minderheitsanteil an der Ertragsperle Elevator an die Börse bringen und 6.000 Stellen abbauen. Für die Werkstoffaktivitäten würden weiterhin Konsolidierungsoptionen sondiert. Bei den anderen Industrieaktivitäten jenseits von Elevator könne sich das Management anderen Eigentümerstrukturen (u.a. thyssenkrupp nur noch Minderheitsaktionär) vorstellen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) sei aufgrund Steel Europe (inkl. (bisher: exklusive)) angepasst worden (u.a. bereinigtes EBIT: 1,1 bis 1,2 (bisher: >1) Mrd. Euro; Nachsteuerergebnis: negativ (bisher: positiv)).Insgesamt sehe Diermeier die Ankündigung vom Freitag gemischt (negativ: keine milliardenschwere Buchgewinne aus Stahl-JV (Stärkung der Eigenkapitalbasis), weiterhin komplexe Konzernstruktur (Konglomerat), Verwässerung des Anteils an der Ertragsperle; positiv: erhöhte Bewertungstransparenz durch Elevator-IPO (zudem Mittelzufluss und Stärkung der Eigenkapitalbasis), Verhinderung von 1 Mrd. Euro Spaltungskosten). Den sehr starken Kursanstieg des DAX-Titels (10.05.: +28%) führe der Analyst auf den vorangegangenen Underperformance, die Hoffnung auf ein erfolgreiches Elevator-IPO sowie Short-Eindeckungen zurück.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die thyssenkrupp-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. (Analyse vom 13.05.2019)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:13,39 EUR -7,01% (13.05.2019, 10:00)