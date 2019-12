Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Stimmung bei thyssenkrupp sei nach wie vor äußerst angespannt. Nicht nur bei den Anlegern lägen nach den verheerenden Zahlen die Nerven blank. Auch die Arbeitnehmer würden sich mehr denn je um die Zukunft des Unternehmens sorgen. Vor allem die Stahlarbeiter würden Investitionen fordern und wieder einmal für den Erhalt ihrer Jobs kämpfen.Am heutigen Dienstag würden mehrere Tausend Stahlarbeiter in Duisburg demonstrieren. Anlass sei eine Aufsichtsratssitzung der Stahlsparte, in der das Zukunftskonzept für den Stahl vorgestellt werden solle. Dabei solle wohl auch der Rotstift angesetzt werden, mindestens 2.000 der geplanten 6.000 Stellenstreichungen sollten auf die Stahlsparte entfallen.Stahl-Betriebsratschef Tesin Nasikkol schlage deshalb Alarm. "Wenn jetzt nichts passiert, ist das Stahlgeschäft am Ende", habe er im Aufruf zu den Protesten erklärt. Die Sparte brauche Investitionen von 1,5 Milliarden Euro, ansonsten könnte thyssenkrupp Steel nicht mehr mithalten. "Es geht um die Existenz von Stahl."Mutige setzen auf eine Erholung, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: