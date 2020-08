Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,104 EUR -0,23% (24.08.2020, 10:09)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,118 EUR +1,06% (24.08.2020, 10:23)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (24.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Q2-Zahlen hätten einmal mehr verdeutlicht, wie schwierig die Situation des MDAX-Konzerns sei. Umso wichtiger sei es, dass beim Umbau Fortschritte gelingen würden. Im Fokus stehe vor allem die Stahlsparte. Hier würden hohe Investitionen anfallen - der Konzern fordere hierfür Unterstützung und rechne erst im übernächsten Geschäftsjahr wieder mit schwarzen Zahlen."Kein Stahlhersteller kann den Aufbau einer klimaneutralen Produktion aus eigener Kraft schaffen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", habe Bernhard Osburg, der neue Stahlchef von thyssenkrupp zur "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" gesagt. "Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, die in der Corona-Krise zur Verfügung gestellten Gelder für Zukunftsprojekte einzusetzen."Osburg habe zudem betont, dass die Situation rund um die Corona-Pandemie "brutal" sei. thyssenkrupp liefere etwa die Hälfte des Stahls an die Autoindustrie und diese habe "eine Vollbremsung hingelegt". Er sehe zwar inzwischen eine leichte Erholung. "Im Geschäftsjahr 2021/22 wollen wir wieder schwarze Zahlen schreiben."Aktuell sei dies noch nicht möglich. "Im Schnitt produzieren wir etwas mehr als elf Millionen Tonnen pro Jahr in unseren Stahlwerken. Wegen Corona werden wir in diesem Jahr voraussichtlich bei knapp über neun Millionen Tonnen landen." Bei einem solchen Volumen könne die Stahlsparte derzeit nicht profitabel sein.Anleger sollten das Risiko trotz der günstigen Bewertung deshalb weiter nicht eingehen und die thyssenkrupp-Aktie meiden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link