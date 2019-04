Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,475 EUR +3,77% (03.04.2019, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,515 EUR +3,21% (03.04.2019, 11:37)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (03.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stahlfusion zwischen thyssenkrupp und Tata Steel stehe weiter auf der Kippe. Beide Unternehmen würden zwar gewisse Zugeständnisse an die EU-Kommission machen wollen, um den Zusammenschluss zu retten. Allerdings solle das Entgegenkommen nicht zu weit gehen - es bleibe weiterhin offen, ob der Poker aufgehe.Wenn die Wettbewerbshüter die eingereichten Vorschläge als unzureichend bezeichnen würden, gebe es nur wenig Spielraum für Nachbesserungen, zitiere "Reuters" einen Insider. Zu "wirtschaftlichem Unsinn" seien thyssenkrupp und Tata demnach nicht bereit. Mit den jetzigen Vorschlägen, die unter anderem den Verkauf von Anlagen in Spanien, Großbritannien und Belgien vorsehen würden, seien die geplanten Synergieeffekte noch möglich.thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff habe erklärt, dass er die Stahlfusion nicht um jeden Preis durchdrücken wolle. "Unsere Vorschläge decken aus unserer Sicht alle von der Kommission vorgetragenen Bedenken ab", so Kerkhoff in einer Stellungnahme des Konzerns. Sie seien weitreichend und hätten ein substanzielles Entgegenkommen dargestellt. "Gleichzeitig ist es für die Joint Venture-Partner akzeptabel und kein Risiko für die industrielle Logik des Gemeinschaftsunternehmens."Doch für einen Neueinstieg bleiben die Risiken noch zu groß - Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: