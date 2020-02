Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (10.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Durch den tiefgreifenden Konzernumbau rücke der Stahl wieder ins Visier. Überraschend müsse nun aber Spartenvorstand Premal Desai seinen Posten verlassen. thyssenkrupp wolle seine aufwendigen Pläne nicht umsetzen. Nun bleibe aber die Frage, wohin die Strategie von Konzernchefin Martina Merz führen solle.Wie das "Handelsblatt" berichte, werde Stahlchef Desai Ende des Monats sein Amt räumen. Es solle demnach Differenzen über die künftige Strategie gegeben haben. Desai fordere Investitionen von 800 Mio. Euro in den kommenden fünf Jahren, um die maroden Stahlwerke wieder konkurrenzfähig zu machen.Der Vorstand hingegen wolle nicht so viel investieren, stattdessen sollten z.B. durch Stellenstreichungen Kosten eingespart werden. Auch eine Fusion sei nach wie vor möglich, um die überfällige Konsolidierung in der europäischen Stahlbranche aktiv mit voranzutreiben. Vor allem der deutsche Rivale Salzgitter gelte hier als möglicher Partner für eine Fusion.Mangelnde Investitionsbereitschaft habe thyssenkrupp in der Vergangenheit allerdings erst in die brenzlige Lage gebracht. Ob es gelinge wieder wettbewerbsfähig zu werden, ohne große Investitionen zu tätigen, bleibe fraglich. Zudem sei nach wie vor offen, ob Merz mit der Rückbesinnung auf das schwierige Stahlgeschäft als Kern des Konzerns den richtigen Weg einschlage.Der Verkauf der Aufzüge sei die letzte Chance, den Konzern wieder auf Vordermann zu bringen. Mutige Investoren setzen darauf, dass dies gelingt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dann wäre eine deutlich höhere Bewertung denkbar. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link