Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (30.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) zu meiden.Die Aktien von thyssenkrupp würden am Dienstag nach erneuten Spekulationen über die Zukunft der Stahlsparte bis zum Mittag um 0,9 Prozent auf 6,22 Euro steigen. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Konzernkreise schreibe, lote das Unternehmen die Chancen für einen Stahl-Deal mit dem schwedischen Konzern SSAB aus. Börsianer hätten sich allerdings wenig überrascht von solch vagen Spekulationen gezeigt. So habe die thyssen-Chefin Martina Merz erst zuletzt erklärt, dass beim Stahlgeschäft erneut "alle Optionen" geprüft würden.Die Aktie von thyssenkrupp habe sich in den vergangenen Wochen recht volatil gezeigt. Dies mache deutlich, wie hoch die Unsicherheit beim Industriekonzern nach wie vor sei. Noch immer lasse sich nicht seriös vorhersagen, ob der Umbau erfolgreich umgesetzt werden könne oder ob die Milliarden aus dem Verkauf der Aufzugssparte vorher durch Corona-Pandemie und hausgemachte Probleme aufgezehrt würden.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Aktie von thyssenkrupp zuletzt erneut genauer unter die Lupe genommen. Das Kursziel sei dabei von 7,10 auf 7,50 Euro angehoben worden, aber die Einstufung auf "equal-weight" belassen. Die Unterbrechung der Metallnachfrage durch die Corona-Krise sei heftig, aber nur kurz gewesen, habe Analyst Alain Gabriel in seiner neuesten Branchenstudie geschrieben. Kupferaktien seien dabei interessanter als Eisenproduzenten. Beim Kursziel für thyssenkrupp sei die Summe der Einzelteile berücksichtigt worden.Auch "Der Aktionär" sehe das Chance/Risiko-Profil der Aktie weiter skeptisch. Derzeit gebe es klar bessere Werte. Zuletzt habe sich das charttechnische Bild zudem wieder eingetrübt. Hier wäre erst der Sprung über die 200-Tage-Linie ein Befreiungsschlag.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link