Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (22.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Stahlbranche die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) zu halten.Der Geschäftsverlauf von thyssenkrupp sei in GJ 2019/20 deutlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt gewesen. Dabei hätten insbesondere die Werkstoff- und Komponentengeschäfte unter dem Nachfrageeinbruch der Automobilindustrie sowie weiterer Sektoren gelitten. Im vierten Quartal sei es im Zuge der Wiederaufnahme der Produktion bei den Kunden aber wieder zu einer Stabilisierung der Geschäftsentwicklung gekommen. Auf Basis der fortgeführten Aktivitäten sei der Auftragseingang im GJ 2019/2020 um 17% auf EUR 28,150 Mrd. zurückgegangen. Der Umsatz habe sich um 15% auf EUR 28,899 Mrd. verringert. Das Bereinigte EBIT habe mit EUR -1,633 Mrd. erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert (EUR -110 Mio.) gelegen, aber dank der Geschäftsstabilisierung in Q4 sowie strikter Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und Kostensenkung sei die im August angepasste Ergebnisprognose (EUR -1,7 bis -1,9 Mrd.) noch leicht übertroffen worden.Laut Vorstandsangabe seien trotz der Corona-Pandemie wichtige Meilensteine beim Umbau der Gruppe erreicht worden. Gleichzeitig sei aber eingeräumt worden, dass man noch nicht da sei, "wo wir hinmüssen. Die nächsten Schritte können schmerzhafter werden als die bisherigen. Wir werden sie dennoch gehen müssen." Dabei solle "noch härter in allen Geschäftsbereichen an der Performanceverbesserung" gearbeitet werden. Für das Stahlgeschäft werde eine Lösung angestrebt sowie Richtungsentscheidungen für die Multi Tracks-Geschäfte angekündigt.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät zum Halten der thyssenkrupp-Aktie. Das Kursziel werde bei EUR 6,00 gesehen. Das Branchenrating laute "positiv". (Analyse vom 22.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016: - Keine vorhanden.Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: