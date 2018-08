Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein diversifizierter Industriekonzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften und traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 158.000 Mitarbeiter arbeiten in 79 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 41,5 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (02.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp: Spekulationen über eine Zerschlagung mehren sich - AktienanalyseBeim DAX-Konzern thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) überschlagen sich dieser Tage die Ereignisse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach den Rücktritten des Konzernchefs Heinrich Hiesinger sowie des Aufsichtsratschefs Ulrich Lehner innerhalb von wenigen Tagen würden sich die Spekulationen über eine Zerschlagung mehren. Kein Wunder: Der Wert der Einzelteile des Konzerns übersteige die aktuelle Marktkapitalisierung deutlich. Vor allem Finanzinvestor Cevian, mit rund 18 Prozent zweitgrößter Aktionär bei thyssenkrupp, dringe daher auf einen radikaleren Umbau des Konzerns, Hiesinger und Lehner hätten dies jedoch zurückgewiesen.Im Fokus der Diskussionen sei das Aufzuggeschäft, bei der Gerüchte über einen Zusammenschluss mit dem Wettbewerber Kone die Runde machen würden. Die Analysten der Schweizer Großbank UBS hätten zudem Siemens als möglichen Partner ins Spiel gebracht. In bewährter Siemens-Manier könnte das Management Teile des Konzerns mit Bereichen von thyssenkrupp zusammenlegen und ausgliedern. Im Blick habe die UBS dabei vor allem die Zusammenlegung der Siemens-Gebäudetechnik mit dem Aufzugsgeschäft von thyssenkrupp. Schnelle Entscheidungen seien jedoch eher unwahrscheinlich. Zum einen habe thyssenkrupp-Übergangschef Guido Kerkhoff eindringlich für einen Erhalt des Gesamtkonzerns plädiert. Zum anderen habe auch die Politik noch ein Wörtchen mitzureden: Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich der Aussage von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet angeschlossen, wonach thyssenkrupp ein "möglichst breit aufgestelltes" Unternehmen bleiben solle und sich damit zumindest indirekt gegen eine Zerschlagung des Industriekonzerns ausgesprochen.Daher sollten Anleger nicht volles Risiko gehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2018)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:22,42 EUR -1,10% (02.08.2018, 17:35)