Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,73 EUR +1,65% (06.04.2021, 14:13)



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,665 EUR +2,23% (06.04.2021, 13:59)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (06.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld zähle die Aktie von thyssenkrupp am Dienstag zu den stärksten Werten im MDAX. Das Erholungshoch bei 12,03 Euro, das im März erreicht worden sei, sei inzwischen wieder greifbar nah. Schwung verleihe eine optimistische Studie von Jefferies.Jefferies stufe thyssenkrupp nach dem Vortrag eines Investor-Relation-Managers weiter mit "buy" und einem Kursziel 12,90 Euro ein. Wichtige Themen seien dabei der positive Ausblick für den Stahl sowie potenzielle, aber unerwartete Gewinne in der Werkstoffsparte gewesen, so Analyst Alan Spence. Im Fokus hätten zudem das Wasserstoff-Geschäft und der Weg zu einem positiven Freien Cashflow gestanden.Für Aufsehen habe vergangene Woche auch ein Interview mit Ursula Gather gesorgt, der Chefin der Krupp-Stiftung, die nach wie vor 21 Prozent der Aktien halte. Auch bei einer möglichen Abspaltung vom Konglomerat wolle die Stiftung dem Stahl demnach treu bleiben. "Die Stiftung kann sich vorstellen, dass sie künftig am Konzern wie auch am Stahl beteiligt ist", so Gather in der "Rheinischen Post".thyssenkrupp habe nach wie vor viel zu tun. Doch die Trendwende sei möglich, zumal gerade das Wasserstoff-Geschäft auch wieder Zukunftsfantasie bringe.Die thyssenkrupp-Aktie eignet sich aber weiter nur für mutige Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link