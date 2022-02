Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



9,106 EUR -1,30% (17.02.2022, 14:56)



9,154 EUR -0,82% (17.02.2022, 14:41)



DE0007500001



750000



TKA



TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (17.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Während es operativ bei thyssenkrupp wieder besser laufe, sei der Umbau nach wie vor nicht abgeschlossen. Nun solle der Essener Industriekonzern laut Medienberichten einen neuen Anlauf bei der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) nehmen. Eine Konsolidierung des Werftenmarkts werde seit Jahren als sinnvoll erachtet.Laut Handelsblatt habe thyssenkrupp deshalb erneut Wettbewerber auf eine mögliche Kooperation angesprochen. Möglichkeiten ebe es viele. Naval aus Frankreich, Saab aus Schweden oder die italienische Fincantieri seien internationale Optionen, doch auch eine innerdeutsche Fusion mit Lürssen werde nach wie vor diskutiert. Sinn machet eine Partnerschaft in jedem Fall, allerdings würden sich auch bei allen Optionen Probleme ergeben.Bei Naval und Saab seien die Befürchtungen wohl zu groß, dass das Know-how ins Ausland abwandere. Die Bundesregierung wolle dies angesichts der starken technologischen Position im Marinegeschäft nicht riskieren und dürfte einen Deal ablehnen. Lürssen wiederum sei der Wunschpartner des Bundes, die Bremer hätten aber wohl zu wenig Geld, um sich bei TKMS einzukaufen. Bleibe die Option Fincantieri. TKMS habe mit den Italienern bereits zusammengearbeitet, auch der italienische Staat habe in der Vergangenheit bei vergleichbaren Überlegungen seine Unterstützung signalisiert. Ob es zu einer Lösung komme, sei aktuell dennoch völlig offen.Es scheine denkbar, dass thyssenkrupp die Mehrheit an TKMS abgebe. Das würde Geld in die Kassen spülen und gleichzeitig könnte sich der Konzern besser auf wenige Kerngeschäfte fokussieren. Bei der Bewertung habe die Aktie dann noch Luft nach oben. Sobald sich das Marktumfeld wieder aufhelle, werde der MDAX-Titel wieder interessant. Die thyssenkrupp-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link