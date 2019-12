Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (11.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Übernahmeschlacht um die Aufzugssparte von thyssenkrupp laufe bereits seit Monaten auf Hochtouren. Mit neuen ambitionierten Gewinnzielen habe der Konzern nun noch einmal Werbung für die Tochter gemacht. Klar sei: Es gehe um wichtige Milliarden, die unabdingbar seien, um den Umbau zu finanzieren - und thyssenkrupp eine Zukunft zu ermöglichen.Bis 2021 wolle Peter Walker, der Chef von thyssenkrupp Elevator, die Marge von zuletzt 11,4 auf 11,5 bis 13,0 Prozent steigern. Bislang hinke der Konzern den Wettbewerbern Otis, Kone und Schindler bei der Profitabilität hinterher. "Wir haben klare Vorstellungen", habe Walker nun laut "Reuters" auf einer Investorenkonferenz in London gesagt, ohne konkrete Angaben zu machen. In drei Jahren sollten die Kosten um rund 80 Millionen Euro gesenkt werden.Walker wolle das Wachstum mit Zukäufen vorantreiben und das Servicegeschäft ausbauen. Wartung und weitere Dienstleistungen würden etwa die Hälfte des Umsatzes ausmachen und deutlich höhere Margen als der reine Aufzugsverkauf versprechen.Noch sei offen, ob die Aufzüge verkauft oder an die Börse gebracht würden. Klar sei, dass die Mutter viel Geld erlösen wolle. Eine Bewertung von mehr als 15 Milliarden Euro scheine realistisch. "Wie attraktiv unser Elevator-Geschäft ist, zeigen die ersten indikativen Angebote von Finanz- und strategischen Investoren im Rahmen des laufenden Verkaufsprozesses", so Konzern-CFO Johannes Dietsch. "Am Ende werden wir uns für die Option entscheiden, die für den Konzern, seine Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter, aber auch für das Aufzuggeschäft das Beste ist."Mutige Anleger setzen trotz der desaströsen Zahlen zuletzt auf die Trendwende, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link