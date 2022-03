Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit über 100.000 Mitarbeitenden. In 56 Ländern erwirtschaftete sie im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Die Geschäftsaktivitäten sind in sechs Segmente gebündelt: Materials Services, Industrial Components, Automotive Technology, Steel Europe; Marine Systems und Multi Tracks. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft.



Etwa 3.600 Mitarbeitende sind weltweit an 78 Standorten in Forschung- und Entwicklung tätig und beschäftigen sich vor allem mit Klimaschutz und Energiewende, digitaler Transformation in der Industrie sowie mit der Mobilität der Zukunft. Das Patentportfolio der thyssenkrupp-Gruppe umfasst derzeit etwa 18.100 Patente und Gebrauchsmuster. Unter der Dachmarke thyssenkrupp schafft die Unternehmensgruppe mit innovativen Produkten, Technologien und Dienstleistungen langfristig Wert und trägt zu einem besseren Leben künftiger Generationen bei.



thyssenkrupp ist ein Unternehmen im MDAX. thyssenkrupp Aktien werden an der Börse in Frankfurt (Kürzel: TKA) sowie als American Depositary Receipts (Kürzel: TKAMY) in den USA gehandelt. (29.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die deutschen Stahlaktien hätten sich zuletzt unterschiedlich entwickelt. Während sich Salzgitter und Klöckner & Co auf Rekordjagd befinden würden, hänge thyssenkrupp seit der gekappten Cashflow-Prognose durch. Unabhängig von der kurzfristigen Entwicklung würden bezüglich der langfristigen Ausgestaltung des Stahlmarkts viele Fragen offen bleiben. Ein "Stahlgipfel" bleibe deshalb Thema.Nordrhein-Westfalens SPD-Vorsitzender Thomas Kutschaty habe nun vor dem Hintergrund der schwierigen Lage in der Stahlindustrie erneut einen solchen "Stahlgipfel" gefordert. "Daran müssen die übrigen Länder der Stahlallianz sowie die Tarifpartner teilnehmen", habe Kutschaty am Dienstag bei einem Besuch des Gesamtbetriebsrats der thyssenkrupp-Stahlsparte in Duisburg gesagt.Nach Ansicht des SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Mai solle das Land Nordrhein-Westfalen diesen Gipfel organisieren. "Das Land darf die Beschäftigten von Thyssenkrupp Steel in dieser Situation nicht alleine lassen. Nordrhein-Westfalen muss ein starker Stahlstandort bleiben", so Kutschaty weiter. Der 2018 gegründeten Stahlallianz würden mehrere Bundesländer mit Stahlindustrie angehören."Die Herausforderungen für unseren Stahlbereich sind enorm", habe der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der thyssenkrupp Steel Europe AG, Tekin Nasikkol, gesagt. Der eingeschlagene Weg mit der Modernisierung der Anlagen und die Transformation hin zu CO2-freier Stahlproduktion dürfe nicht gefährdet werden. "Sie muss sogar beschleunigt werden. Wir sind die Basis für das Industrieland NRW und wollen das in Zukunft auch bleiben."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: