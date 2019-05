Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,725 EUR -0,93% (07.05.2019, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

11,75 EUR -1,51% (07.05.2019, 11:21)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (07.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Sorgen um die Stahlfusion hätten die thyssenkrupp-Aktie am Montag auf ein neues Mehrjahrestief befördert. Und die Negativnachrichten würden kein Ende nehmen. Zwei Manager würden wegen Korruptionsverdacht verhört und ein großer Aktionär kritisiere die Strategie des DAX-Konzerns. So werde es schwer mit der Trendwende.Die israelische Staatsanwaltschaft ermittle wegen dem Verkauf deutscher U-Boote an Israel. Aufgrund möglicher Schmiergeldzahlungen sollten nun zwei Manager befragt werden. Einer davon arbeite laut Konzernangaben nach wie vor für thyssenkrupp, einer habe den Konzern bereits verlassen.Ein Schmiergeldskandal würde das ohnehin angekratzte Image von thyssenkrupp weiter belasten. Unabhängig davon stehe der Konzern auch bei den Investoren in der Kritik. "Der Aktienkurs zeigt deutlich, dass die Anleger dem eingeschlagenen Weg nicht vertrauen", habe Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment der WAZ gesagt. Die Deka halte 0,7 Prozent der Anteile an thyssenkrupp.Auch von der geplanten Zweiteilung des Konzerns halte Speich wenig. "Die Nachteile würden überwiegen. Die Doppelstrukturen werden nicht zu einer deutlichen Kostenentlastung führen."Allerdings sei der Konzern inzwischen nur noch 7,3 Milliarden Euro wert. Da alleine die Aufzugsparte etwa das Doppelte wert sein dürfte, erscheine die Bewertung attraktiv.Anleger sollten die thyssenkrupp-Aktie auf die Watchlist setzen, aber nicht ins fallende Messer greifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link