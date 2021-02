ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.02.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) charttechnisch unter die Lupe.In Rekordtempo habe die thyssenkrupp-Aktie aus der Anfang Januar beschriebenen Bodenbildung Kapital geschlagen. Mittlerweile sei es nur noch ein Wimpernschlag bis zum vollständigen Ausschöpfen des Anschlusspotenzials aus dem seinerzeit beschriebenen Doppelboden. Mit anderen Worten: Das Kursziel von 12 EUR sei fast erreicht. Die zuletzt angeführte Marke definiere eine wichtige Kumulationszone, denn auf diesem Niveau würden verschiedene Tiefpunkte mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des Baisseimpulses von Juli 2017 bis März 2020 (12,37 EUR) sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 13,07 EUR) zusammenfallen. Da sich der Titel zuvor binnen kürzester Zeit verdreifacht habe, sei das o. g. Barrierenbündel geeignet, um zunächst für eine Verschnaufpause zu sorgen. Aus Anlegersicht gewinne also zunächst das Money Management an Bedeutung. So könne der Stop-Loss zur Gewinnsicherung auf das Niveau der unteren Gapkante der jüngsten Aufwärtskurslücke (10,95 EUR) nachgezogen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,65 EUR +2,10% (16.02.2021, 17:35)Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:11,815 EUR +0,77% (16.02.2021, 08:42)