Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (14.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen zum ersten Quartal hätten in dieser Woche noch einmal untermauert, wie schwierig die Lage bei thyssenkrupp sei. Praktisch alle Geschäftsbereiche würden mit Problemen kämpfen. Auch für die Werftensparte werde eine Lösung gesucht. Zwei Wettbewerber würden sich nun zusammenschließen wollen - vorerst ohne thyssenkrupp.Bereits vor Wochen habe es Berichte über einen möglichen Zusammenschluss der deutschen Werften gegeben. Lürssen und German Naval Yards (GNY) hätten nun bestätigt, dass diese künftig würden zusammenarbeiten wollen. "Die bisherigen Aktivitäten im militärischen und behördlichen Überwasserschiffbau sollen künftig in ein gemeinsames Unternehmen unter Führung der Bremer Lürssen-Gruppe eingebracht werden", habe es geheißen. Das Marinegeschäft von thyssenkrupp bleibe dabei außen vor.Reuters habe zuvor berichtet, dass thyssenkrupp mehrere Optionen prüfe. Neben dem nationalen Champion mit Lürssen und GNY sollten auch Gespräche mit der italienischen Fincantieri geführt werden. Durch ein 50:50-Joint-Venture könnte ein europäischer Champion mit einem Umsatz von über drei Milliarden Euro geschmiedet werden. Der Ausgang sei aber völlig offen, thyssenkrupp könnte demnach auch mit einer "Stand alone"-Lösung leben.Der Zusammenschluss der Wettbewerber zeige allerdings, wie stark der Konsolidierungsdruck in der Branche sei. Durch die starke Zersplitterung seien die deutschen Werften kaum konkurrenzfähig. thyssenkrupp müsse deshalb schnell eine Lösung finden. Die jüngsten Ergebnisse würden zeigen, dass es nicht so weitergehen könne wie bisher.Bis dahin sollten Anleger die Füße stillhalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link