Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (20.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Mit der radikalen Neuausrichtung habe der MDAX-Konzern am Montag den Weg frei gemacht für neue Partnerschaften in vielen Bereichen. Vor allem das zyklische Stahlgeschäft stehe dabei im Fokus. Gerüchte über einen erneuten Anlauf einer Stahlfusion seien bereits zu Wochenbeginn laut geworden. Konzernchefin Martina Merz mache dem deutschen Rivalen Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200) offen Avancen.Einen innerdeutschen Zusammenschluss halte Merz für möglich. Ob die Lösung eines deutschen Champions allerdings auch bei Salzgitter auf Gegenliebe stoße, erscheine aber fraglich.Eine Konsolidierung in der Stahlbranche scheine unvermeidlich. Wie diese aussehen werde, bleibe aber offen. thyssenkrupp habe auch sonst viele Baustellen zu schließen. Anleger sollten das Risiko deshalb vorerst weiter nicht eingehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: