Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (27.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Die Erholung bei dem Industriekonzern gerate weiter ins Stocken. Auch am Freitag führe thyssenkrupp die Verliererliste im MDAX wieder an. Die Zukunft der Stahlsparte werde derweil weiter heiß diskutiert. Zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen sei die Krise des Konzerns Thema im nordrhein-westfälischen Landtag.Das Parlament debattiere heute darüber, wie das Land dem angeschlagenen Unternehmen helfen könne. thyssenkrupp habe in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der Stellenabbau deutlich größer ausfallen solle als bisher geplant.Statt 5.000 sollten in den nächsten drei Jahren 11.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Der Stellenabbau werde vor allem die deutschen Standorte treffen, wo 7.000 Jobs zur Disposition stehen oder bereits gestrichen worden seien. Etwa jede zweite davon befinde sich nach Unternehmensangaben in Nordrhein-Westfalen. Betriebsbedingte Kündigungen, die bei thyssenkrupp in Deutschland bisher vermieden worden seien, seien nicht mehr ausgeschlossen. Für die Stahlsparte gelte allerdings eine Jobgarantie bis 2026.Die Corona-Pandemie habe der schon vorher unter weltweiten Überkapazitäten leidenden Stahlsparte mit Werken in Duisburg, Bochum, Dortmund, Hohenlimburg und dem Siegerland schwer zugesetzt. Im Ende September ausgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 habe thyssenkrupp mit der Stahlproduktion fast eine Milliarde Euro Verlust gemacht. Insgesamt sei im Konzern ein Minus von 1,6 Mrd. Euro aufgelaufen.Die SPD und die IG Metall würden einen Einstieg des Staats bei thyssenkrupp Steel fordern, damit aber bei der Bundes- und der Landesregierung auf Ablehnung stoßen. Vor 14 Tagen habe auch der NRW-Landtag mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD bei Enthaltung der Grünen einen entsprechenden Antrag der Sozialdemokraten abgelehnt.thyssenkrupp-Chefin Merz habe sich bislang zurückhaltend zu einer Staatsbeteiligung geäußert. Für eine Sanierung des Stahlgeschäfts im Alleingang benötige thyssenkrupp aber finanzielle Hilfe, habe Merz bei der Vorlage der tiefroten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr gesagt. Mit der Bundesregierung sei man in Gesprächen über Geld aus dem Wirtschaftstabilisierungsfonds.Eine schnelle Lösung sei bei thyssenkrupp weiter nicht in Sicht - doch die Zeit dränge. Das Liberty-Angebot sei gegen den Widerstand der Arbeitnehmer schwer vermittelbar, der Staat wolle nicht einsteigen. Wie es weitergehe, bleibe deshalb offen. Das Risiko ist hoch, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer auf eine zyklische Erholung der Stahlbranche setzen wolle, sollte lieber zum AKTIONÄR-Favoriten Klöckner & Co greifen. (Analyse vom 27.11.2020)