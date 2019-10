Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,41 EUR +1,67% (17.10.2019, 12:34)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

13,36 EUR +1,25% (17.10.2019, 12:49)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (17.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Berichte über Allianzen im Wettbieten um die Aufzugssparte von thyssenkrupp hätten der Aktie des Industriekonzerns am Mittwoch einen Kurssprung beschert. Nach wie vor gebe es zahlreiche Interessenten, doch auch ein Börsengang sei noch immer nicht vom Tisch. "Der Aktionär" gebe einen Überblick über die drei Optionen.Als Plan A werde trotz aller Verkaufsfantasie weiter der Börsengang vorangetrieben. Das habe einen klaren Vorteil: Die ertragsstarke Konzernperle verbleibe im Konglomerat. thyssenkrupp profitiere dann von künftigen Erfolgen und potenziellen Dividenden. An der Börse wäre thyssenkrupp Elevator sicher gefragt - auch wenn die Mutter die Mehrheit behalte, dürfte zumindest ein MDAX-Konzern entstehen.Intern dürfte thyssenkrupp inzwischen aber einen Verkauf bevorzugen. Die Elevator-Sparte dürfte so eine höhere Bewertung erfahren - kurzfristig komme also mehr Geld in die klammen Kassen. Das sei notwendig, um die hohen Schulden und Pensionsverpflichtungen zu bedienen und die verbleibenden Sparten aus der Krise zu führen und wieder auf Vordermann zu bringen. Für thyssenkrupp gebe es zwei Varianten.Zahlreiche Finanzinvestoren seien an den Aufzügen interessiert. Brookfield Asset Management, Blackstone und Carlyle oder Advent, Cinven und Abu Dhabi könnten Angebote für das wachstumsstarke Geschäft abgeben. thyssenkrupp müsste dann keine aufwendige kartellrechtliche Prüfung befürchten und könnte sich wie gewünscht über schnelles Geld freuen.Nach wie vor sei offen, welche Option die neue Konzernchefin Martina Merz wählen werde. Doch so oder so dürfte der Verkauf zeigen, wie werthaltig die Tochter wirklich sei. Gerechnet werde mit einer Bewertung, die etwa dem doppelten des gesamten Konglomerats entspreche.Anleger setzen darauf, dass sich diese Bewertungslücke verringert und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link