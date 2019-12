Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (04.12.2019/ac/a/d)



Nach dem drastischen Abverkauf in Folge der schwachen Zahlen starte die thyssenkrupp-Aktie am Mittwoch einen Erholungsversuch. Bislang halte die Unterstützung knapp über der 11-Euro-Marke noch. Erste Anhaltspunkte gebe es nun für die Zukunft der Stahlsparte. Die Demonstrationen würden derweil weiter auf Hochtouren laufen. Nach den Stahlarbeitern seien heute die Mitarbeiter der Aufzugssparte an der Reihe.thyssenkrupp wolle laut einem Reuters-Bericht die Stahlsparte teilweise neu aufstellen. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat würden das Konzept nun prüfen und mit dem Essener Konzern diskutieren. Für die Zeit der Beratungen sei thyssenkrupp den Stahlkochern entgegengekommen und habe die Ende Dezember auslaufende Vereinbarung mit weitgehendem Kündigungsschutz um mindestens drei und maximal sechs Monate verlängert.Der Umbau erfordere noch viel Arbeit. Diskussionen mit den mächtigen Gewerkschaften würden dazu gehören, könnten aber auch Probleme bereiten und wichtige Zeit verlieren, die der Konzern eigentlich nicht mehr habe. So oder so: Wichtig werde zunächst, dass der Preis für die Aufzugssparte stimme. Mit dem Geld müsse sich thyssenkrupp dann sanieren und beweisen, dass man langfristig erfolgreich arbeiten könne. Mutige könnten auf die Trendwende setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2019)