Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,054 EUR +1,66% (31.01.2022, 16:19)



XETRA-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

9,016 EUR +2,04% (31.01.2022, 16:05)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



NASDAQ OTC-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 34 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 101.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (31.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.An diesem Freitag, 4. Februar, halte der Essener Konzern seine Hauptversammlung ab. Bereits heute sei aber der Text zur Rede von Konzernchefin Martina Merz veröffentlicht worden.Bei der Wasserstoff-Tochter Nucera könnte bereits in den nächsten Monaten die konkrete Planung für den Börsengang beginnen. "Unsere Vorzugslösung ist, einen Teil des Geschäfts an die Börse zu bringen, gleichzeitig aber Mehrheitseigner zu bleiben, um so von den Wachstumsaussichten des Geschäfts zu profitieren", so Merz. Auf dem Kapitamarttag zuletzt hätten man überaus positives Feedback erfahren. "Das Interesse an unserem Geschäft ist enorm."Auch beim Stahl sei thyssenkrupp weiter überzeugt, dass "eine eigenständige Aufstellung ( ) die bestmöglichen Zukunftsaussichten eröffnet". Allerdings sei eine sorgfältige und gewissenhafte Prüfung nötig. Eine schnelle Lösung scheine hier deshalb weiter nicht in Sicht.Neues gebe es auch zum Thema Dividende. Vor allem für den Großaktionär Krupp-Stiftung wäre eine Wiederaufnahme der Ausschüttungen wichtig. Für das abgelaufene Jahr gebe es aber wegen des Bilanzverlustes noch keine Dividende, so Merz. Dies solle sich jedoch bald wieder ändern. Würden die Ziele, ein ausgeglichener Cashflow und ein Jahresüberschuss von mindestens 1 Mrd. Euro, erreicht, wären die Voraussetzungen dafür geschaffen, so die Vorstandsvorsitzende weiter.thyssenkrupp sei auf dem richtigen Weg - doch es ist ein langer Weg. "Der Aktionär" rechne deshalb zwar mit höheren Kursen, allerdings seien auch immer wieder Rücksetzer wie aktuell einzukalkulieren. Nur spekulativ orientierte Anleger könnten bei thyssenkrupp zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2022)Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: