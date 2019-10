Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (31.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlherstellers thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Der Umbau bei thyssenkrupp laufe auf Hochtouren. Die zahlreichen Interessenten für die Aufzugssparte würden sich in Position bringen und dürften die Kassen des angeschlagenen Industriekonzerns bald klingeln lassen. Das bedeute aber auch, dass sich thyssenkrupp für die Zukunft ohne die Konzernperle rüsten müsse. Ein Thema werde dabei wohl vorerst nicht akut.Seit Jahren werde immer wieder über einen Zusammenschluss des Werkstoffgeschäfts von thyssenkrupp mit dem Rivalen Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) spekuliert. Durch die neuen Mittel aus dem Verkauf der Aufzugssparte schien das Thema wieder spannend zu werden, so die Aktienexperten von "Der Aktionär". Doch der abrupte Führungswechsel bei thyssenkrupp Ende September sei bei Klöckner & Co gar nicht gut angekommen. Das Management sehe das Vertrauensverhältnis gestört und wolle vorerst nicht mehr über einen Deal reden.Man befinde sich in einer "abwartenden Haltung", habe Klöckner & Co-Chef Gisbert Rühl bei der Telefonkonferenz nach den Zahlen am Mittwoch gesagt. "Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Themen." Es sei nicht im Interesse des Unternehmens, das Thema zu forcieren.Die Lage bleibe schwierig. Aufgrund der niedrigen Bewertung sei die thyssenkrupp-Aktie dennoch spannend. Mutige setzen darauf, dass die Erholung noch weitergeht und das Kursziel für die thyssenkrupp-Aktie wird bei 19,00 Euro gesehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie: