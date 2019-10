Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,445 EUR +0,85% (07.10.2019, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

12,435 EUR +0,44% (07.10.2019, 16:12)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit traditionell hoher Werkstoffkompetenz. Über 160.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 42,7 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (07.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Unter der neuen Chefin Martina Merz stehe der Konzern vor dem nächsten radikalen Umbau. Zwei Sparten sollten aufgelöst und die Holding deutlich zusammengestrichen werden - dabei drohe auch ein großer Personalabbau. Der MDAX-Titel reagiere zunächst unbeeindruckt auf den erneuten Paukenschlag beim Traditionskonzern.Das Handelsblatt berichte am Montag unter Berufung auf Konzernkreise, dass die beiden Sparten Komponentenfertigung und Anlagenbau aufgelöst werden sollten. Merz wolle diese Pläne demnach am Dienstag auf dem Treffen mit dem Top-Management vorstellen. Mit der Auflösung der beiden Sparten sollten die einzelnen Geschäftsfelder abgewickelt an Interessenten abgegeben werden.Dazu könnten zunächst Partnerschaften mit Konkurrenten eingegangen werden, ehe der Komplettverkauf folgen solle. "Wir erleben eine Zäsur", zitiere das Handelsblatt Insider. Jeder Dritte der rund 160.000 Mitarbeiter wäre vom Umbau betroffen. Einige hundert Arbeitnehmer würden ihre Jobs verlieren. Alleine in der Holding sollten die Kosten so auf rund 200 Millionen Euro fast halbiert werden.Es komme nicht überraschend, dass die kriselnden Sparten Komponentenfertigung und Anlagenbau als erstes auf dem Streichzettel gelandet seien. Der konjunkturelle Gegenwind drücke zudem auf die ohnehin schwachen Ergebnisse. Der Industriekonzern stehe deshalb auch unter Zeitdruck, um den schwachen Cash Flow zu erhöhen und die hohe Schuldenquote herunterzufahren.Mutige sollten auf dieses Szenario setzen und bei der thyssenkrupp-Aktie dabei bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link