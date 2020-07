Börsenplätze thyssenkrupp-Aktie:



Xetra-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,304 EUR +0,29% (09.07.2020, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs thyssenkrupp-Aktie:

6,386 EUR +0,60% (09.07.2020, 12:06)



ISIN thyssenkrupp-Aktie:

DE0007500001



WKN thyssenkrupp-Aktie:

750000



Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TKA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol thyssenkrupp-Aktie:

TYEKF



Kurzprofil thyssenkrupp AG:



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist ein Technologiekonzern mit hoher Werkstoffkompetenz. Über 162.000 Mitarbeiter arbeiten in 78 Ländern mit Leidenschaft und Technologie-Know-how an hochwertigen Produkten sowie intelligenten industriellen Verfahren und Dienstleistungen für nachhaltigen Fortschritt. Ihre Qualifikation und ihr Engagement sind die Basis für den Erfolg. thyssenkrupp erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 42,0 Mrd. Euro.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt das Unternehmen wettbewerbsfähige Lösungen für aktuelle und künftige Herausforderungen in ihren jeweiligen Industrien. Mit seiner Ingenieurkompetenz ermöglicht es seinen Kunden, Vorteile im weltweiten Wettbewerb zu erzielen sowie innovative Produkte wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. Die Technologien und Innovationen sind der Schlüssel, um die vielfältigen Kunden- und Marktbedürfnisse weltweit zu erfüllen, auf den Zukunftsmärkten zu wachsen sowie hohe und stabile Ergebnis-, Cash- und Wertbeiträge zu erwirtschaften. (09.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologie- und Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Bei thyssenkrupp habe sich die Lage zuletzt etwas beruhigt. Nach dem dramatischen Abverkauf im März und der Erholungsrally im Mai bewege sich die Aktie derzeit knapp über der 6,00-Euro-Marke. Beim tief greifenden Konzernumbau sei derweil noch viel zu tun. Während eine Lösung im Stahlbereich weiter nicht in Sicht sei, gebe es nun immerhin gute Nachrichten für die Marinesparte.Die Bundesregierung habe thyssenkrupp Marine Systems die Lieferung eines U-Boots nach Ägypten genehmigt. Eine entsprechende Entscheidung habe der Bundessicherheitsrat getroffen, habe Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages mitgeteilt. Das Schreiben habe der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin vorgelegen. Empfängerländer weiterer Lieferungen von Rüstungsgütern seien Algerien, Brasilien, Singapur und Südkorea. Dem Bundessicherheitsrat würden neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Minister angehören.Sevim Dagdelen, abrüstungspolitische Sprecherin und Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss, habe die Genehmigung des U-Boot-Geschäfts am Donnerstag kritisiert. "Mit der Aufrüstung von Ägypten befeuert die Bundesregierung die Kriege im Jemen und Libyen", habe sie gewarnt. "Wir brauchen eine sofortige Beendigung dieser skrupellosen Exportpolitik, die weltweit Regime für ihre Kriege mit Waffen ausstattet."Militärische Lieferungen in Länder wie Ägypten sind und bleiben umstritten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Aus wirtschaftlicher Sicht zähle für den angeschlagenen Traditionskonzern aber jeder Auftrag. Um nachhaltig die Trendwende zu schaffen, seien jedoch weitere Erfolge beim Umbau und Lösungen für die schwächelnden Bereiche wie den Stahl oder das Komponentengeschäft unumgänglich.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link