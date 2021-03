Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie-und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 29 Mrd. Euro. Unter einer starken Dachmarke leistet thyssenkrupp mit seinen Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement der 104.000 Mitarbeitenden von thyssenkrupp sind die Basis für den Erfolg des Konzerns. Mit ihren Technologien und Innovationen entwickelt die thyssenkrupp AG gemeinsam mit ihren Kunden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für Herausforderungen der Zukunft. Man verbindet Leistungsorientierung mit unternehmerischer und sozialer Verantwortung. (24.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - thyssenkrupp-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) unter die Lupe.Deutschland und Norwegen hätten sich nach langen Verhandlungen auf ein milliardenschweres Rüstungsprojekt verständigt. Zusammen würden beide Länder bei thyssenkrupp Marine Systems insgesamt sechs U-Boote der U212-Familie kaufen. Das hätten die Verteidigungsministerien beider Länder am Dienstag bekannt gegeben.Zwei der Boote seien für Deutschland bestimmt, vier für Norwegen. Sie sollten in Kiel gebaut werden, die Auslieferung solle 2029 beginnen - drei Jahre später als geplant. Durch das Projekt würden in Kiel und Umgebung bis in die Mitte des nächsten Jahrzehnts zahlreiche hochwertige Arbeitsplätze gesichert, habe das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt. Außerdem werde die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der norwegischen Marine gestärkt. "Mit diesem Schritt bereiten Deutschland und Norwegen gemeinsam den Boden für eine mögliche weitere Kooperation mit zahlreichen Bündnispartnern in EU und NATO."Die Verhandlungen hätten bereits 2019 begonnen und sich wegen der Corona-Pandemie verzögert. Beide Seiten hätten sich jetzt auch auf die Beschaffung von Raketen zur Bewaffnung der Schiffe geeinigt. Der Haushaltsausschuss des Bundestags müsse dem gesamten Projekt noch zustimmen.Nach Angaben der norwegischen Nachrichtenagentur "NTB" rechne Norwegen mit einem Kostenrahmen von rund 45 Mrd. Kronen - das seien umgerechnet etwa 4,4 Mrd. Euro - für seine vier U-Boote. "Ich bin sehr erfreut, dass die Verhandlungen fertig sind", habe Norwegens Verteidigungsminister Frank Bakke-Jensen der "NTB" gesagt. Partner von thyssenkrupp auf norwegischer Seite sei Kongsberg Gruppen.Die thyssenkrupp-Aktie eignet sich deshalb nach wie vor nur für spekulative Anleger, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)